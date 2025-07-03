Gaziemir\'de Orman Yangını: İki Şüpheli Gözaltında

ALEVLER, GAZİEMİR İLÇESİNE İLERLEDİ

Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınında rüzgarın da etkisiyle alevler Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'ne doğru ilerledi. Ekiplerin bölgede sürdürdüğü çalışmalara askeri helikopter de destek verdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu arada yapılan incelemede bölgede spiral makinesiyle kesim yaparken yangına neden olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,