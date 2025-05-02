Gaziemir'deki Kurşun Fabrikası Arazisi Temizlendi - Son Dakika
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Gaziemir'deki Kurşun Fabrikası Arazisi Temizlendi

Gaziemir\'deki Kurşun Fabrikası Arazisi Temizlendi

Eski kurşun fabrikası arazisinde atıkların yüzde 92'si temizlendi, radyoaktif atık bulunmadı.

02.05.2025 13:32
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2010 yılında kapatılan eski kurşun fabrikası arazisindeki atıkların büyük bölümünün temizlendiği bildirildi.

Arazide 2022 yılından itibaren temizlik çalışması yapan firma yetkilileri, bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Mesut Özer, bugüne kadar alanın yüzde 92'sinde temizlik yaptıklarını ve sahada herhangi bir radyoaktif atık tespit edilmediğini söyledi.

Özer, sahada çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek "İzmirliler rahat nefes alsın. Bu çalışmayı gerçekten çok bilimsel yürütüyoruz." dedi.

Firmanın proje koordinatörü Erhan Oymak da mart ayında nakliye firması tarafındaki şoförlerin 3 kamyon atığı lisanslı döküm sahası yerine Torbalı ilçesindeki başka bir noktaya döktüklerini tespit ettiklerini, bununla ilgili gerekli yerlere müracaatı kendilerinin yaptığını belirtti.

Bu anlamda firmayla olan sözleşmeyi iptal ettiklerini, dökülen atıklarda da herhangi bir tehlikeli atık veya kirlilik tespit edilemediğini bildiren Oymak, bu atıkların tamamının ilgili kurumların tebliğ ve yönetmelikleri kapsamında lisanslı yerlere gönderildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziemir'deki Kurşun Fabrikası Arazisi Temizlendi - Son Dakika

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