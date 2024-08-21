Gaziemir ile Susuz Kardeş Şehir Oldu

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(İZMİR) - Gaziemir ile Kars'ın Susuz ilçesinin kardeş şehir olmasını sağlayan protokolü, Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ile imzalayan Belediye Başkanı Ünal Işık, "Dostluğumuzun, kardeşliğimizin ebedi, dayanışmamızın güçlü olmasını diliyorum" dedi.

Gaziemir Belediyesi ile Kars'ın Susuz Belediyesi arasında kardeş kent protokolü imzalandı. Başkan Işık ile Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur arasında imzalanan protokolle, kültür-sanat, eğitim, gençlik politikası olmak üzere iki kent arasında çok sayıda ortak programın oluşturulması karar altına alındı.

Başkan Işık'ın makam odasında düzenlenen imza törenine Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç da katıldı. Dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi, iş birliğinin gelişmesi ve iki kentin dayanışmayla güçlenmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzalayan Işık ile Yantemur, iki ilçe arasında kurulan kardeşlik köprüsünün hayırlı olmasını diledi.

Işık, "Belediye Başkanı'mız Oğuz Yantemur ile imzaladığımız kardeş şehir protokolüyle Gaziemir ile Susuz arasında kardeşlik köprüsü kurduk. Bu protokol ile iki ilçe arasındaki ilişkiler, bağ güçlenecek, her alanda iş birliğimiz artacak. Dostluğumuzun, kardeşliğimizin ebedi, dayanışmamızın güçlü olmasını diliyorum. İlçelerimize hayırlı olsun" diye konuştu.