Gazilerden Kanun Teklifine Sert Tepki: Hodri Meydan

(ANKARA) - Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Cumhur İttifakı'nca verilen kanun teklifine, "Hodri meydan. Bizim bütün haklarımızı elimizden alın. Madalyalarımızı alın, protezlerimizi alın, gaziliğimizi alın. Madem öyle, o terörsüz Türkiye masasını devirin o zaman. Hadi hodri meydan. Biz kimseden para pul, hiçbir şey istemiyoruz. Biz bu alandan ayrılmıyoruz. ya bizi öldüreceksiniz ya hakkımızı vereceksiniz" dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik dokuz maddelik kanun teklifine tepki gösterdi.

Çerçioğlu, Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu olarak 13 Temmuz'dan beri özlük haklarıyla ilgili bir mücadele yürüttüklerini, bugün de açlık grevine başladıklarını söyledi.

Parayla pulla işlerinin olmadığını, emsal özlük hakları için alanlarda olduğunu hatırlatan Çerçioğlu, verilen kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sanıyorum anlamamışlar. Hala daha bize maaşlarımızı artıracaklar ya da ekstra para vereceklermiş gibi bir konuşma geçti. Bunlar ne getirdi? Bizim hiçbir sorunumuzu çözmez. Hala daha bizi paraya pula tamah ediyormuşuz gibi görüyorlar. Hayır, etmiyoruz. Bizim parayla pulla işimiz yok.

"BU ALANDAN AYRILMIYORUZ"

15 Temmuz gazileri ve malul sayılmayan gazileri 1005 sayılı Yasa gereğince gazi olarak sayacağınızı söylediniz. 1005 sayılı Kanun, buna girebilmesi için Kıbrıs gazileri, Kore gazileri bu kapsama girer. 1005 sayılı Kanun, bir başka devletle savaşan, ölen, şehit olan ya da yaralanan gazilere uygulanan bir kanundur. Dolaylı olarak şu mu istenmektedir: Terör örgütü devlet olarak mı kabul edilmek istenmektedir? Bir başka devletle yapılmış bir savaş yoktur. 1005 sayılı Kanun'u siz malul sayılmayan ve 15 Temmuz gazilerine verirseniz, böyle bir algı oluşturacaksınız. Biz bundan tedirginiz. Tabii, bizi ilgilendirmez. Ne veriyorlarsa versinler, o tarafa. Ama bizim tedirgin olduğumuz taraf burası. 15 Temmuz gazilerine önceden de dediğimiz gibi, ister 200-300 bin lira para versinler ya da diğerlerine versinler, bu bizi ilgilendirmez.

Bizi ilgilendiren kısım; kafasından kurşun geçen, sürekli çatışan, çatışmaya giren, günlerce yol yürüyen, dağda gezen, suyu biten, arkadaşına yardım eden, ayağı kayan, düşen, günlerce mayına basan, mayına bastıktan sonra arkadaşları tarafından zorluklarla hastaneye götürülmeye çalışılan terör gazilerine reva görülen 3 kuruş, 5 kuruş para, maaş artışıdır.

Hodri meydan diyorum, bizim bütün haklarımızı elimizden alın. Madalyalarımızı alın, protezlerimizi alın, gaziliğimizi alın. Madem öyle, o terörsüz Türkiye masasını devirin o zaman. Hadi hodri meydan. Biz kimseden para pul, hiçbir şey istemiyoruz. Biz bu alandan ayrılmıyoruz. ya bizi öldüreceksiniz ya hakkımızı vereceksiniz. Dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle? Böyle bir rezillik olamaz. Böyle bir rezilliği asla kabul etmiyoruz. Burada ağır engelli arkadaşlarımla açlık grevine devam ediyoruz. Bu alanı terk etmiyoruz. Hodri meydan. ya öldüreceksiniz ya da hakkımızı vereceksiniz."