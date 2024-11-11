Gaziler Kumluca'da Liseli Gençlerle Buluştu

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Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, gaziler liseli gençlerle bir araya geldi.

Programa katılan Kıbrıs Gazileri Emekli Deniz Astsubayı Cahit Yiğit, Ömer Özer, Ali Ünal ve Ali Ongun yaşadıklarını ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Kahramanlık, vatan ve millet sevgisi temasıyla gerçekleşen programda öğrenciler gazilere çiçek takdim etti.

Program sonunda şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu.