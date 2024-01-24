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Gaziler "Nefes: Yer Eksi İki" filmini izledi - Son Dakika
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Gaziler "Nefes: Yer Eksi İki" filmini izledi

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen gösterim öncesi, Nefes: Yer Eksi İki filminin senaristi, yönetmeni ve bazı oyunculara plaket verildi. Yönetmen Ozan Uzunoğlu, filmde Türkiye'nin terör gerçeğini anlatmaya çalıştıklarını ve gazilerin yaşadıklarını aktarmaya çalıştıklarını belirtti. Film ekibi, Türkiye'nin gerçeklerini anlatan bir eser ortaya koymayı hedeflediklerini ifade etti.

Gaziler "Nefes: Yer Eksi İki" filmini izledi
24.01.2024 - 22:10,
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Gaziler, Orgino Medya ile TRT'nin ortak yapımı "Nefes: Yer Eksi İki" filmini izledi.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'ndaki gösterim öncesi senarist, yönetmen ve bazı oyunculara plaket verildi.

Yönetmen Ozan Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "90'lı yıllarda yaşanan Türkiye'nin terör gerçeğini anlatan bu filmi yaptık, burada bunun gerçeğini yaşayan insanlarla izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazilerin yaşadıklarının ancak çok küçük bir kısmını filmde anlatabildiklerini belirten Uzunoğlu, oradaki hissiyatı aktarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hafızalara kazınacak bir film yapma iddiasıyla yola çıktıklarını dile getiren Uzunoğlu, "İzledikten uzun zaman sonra da 'Türkiye'nin bu gerçeğini anlatan bir film vardı' denilebilecek bir eser ortaya koymaya çalıştık." dedi.

Senarist Hakan Evrensel, filmi gazilerle izlemenin kendilerini çok etkilediğini dile getirerek, "Yaşadıklarını elimizden geldiği kadar aktarmaya çalıştık, umarım onlar da aynı şeyi düşünürler ve beğenirler." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Vekili Muharrem Kurt, filmi gazilerle birlikte izlemenin maneviyatını yaşayacaklarını belirterek, film ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Konferans, Türkiye, Terör, Sinema, Güncel, Son Dakika

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