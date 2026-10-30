Gaziler ve eşleri 29 Ekim'de Atlas Üniversitesinde ebru ve edirnekari yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziler ve eşleri 29 Ekim'de Atlas Üniversitesinde ebru ve edirnekari yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziler ve eşleri 29 Ekim\'de Atlas Üniversitesinde ebru ve edirnekari yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane Sosyal Hizmet Merkezi himayesinde düzenlenen "Kahramanlık Sanatı" programında gaziler ve eşleri ebru ile edirnekari sanatını deneyimledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atlas Üniversitesindeki atölyede hazırlanan eserler sergilendi ve gazilere takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Kağıthane Sosyal Hizmet Merkezi himayesinde düzenlenen "Kahramanlık Sanatı" programında gaziler ile eşleri ebru ve edirnekari sanatını deneyimledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atlas Üniversitesindeki etkinlikte, vatan uğruna fedakarlık gösteren gaziler, geleneksel sanatlar ve kültürel miras etrafında buluştu.

Katılımcılar, geleneksel sanatlarımızın inceliklerini öğrenerek kendi eserlerini oluşturdu. Sanatın kuşaklar boyunca aktarılan kültürel değerleri yaşatma gücünün ön plana çıktığı programda, gaziler ve eşleri hem üretmenin hem de ortak bir sanat deneyimini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Atölye çalışmalarının ardından hazırlanan eserler sergilendi. Gazilerin kendi emekleriyle ortaya çıkardığı çalışmalar günün anısına kendilerine takdim edildi.

"Kahramanlık Sanatı" etkinliği, cumhuriyetin kuruluşunda ve yaşatılmasında büyük fedakarlıkları bulunan gazilere duyulan vefanın sanat yoluyla ifade edildiği, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği anlamlı bir buluşma olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatKağıthane29 EkimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:25
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:58
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 20:26:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziler ve eşleri 29 Ekim'de Atlas Üniversitesinde ebru ve edirnekari yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android