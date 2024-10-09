Gazilerle Vatan ve Kahramanlık Buluşması

Mersin'in Tarsus ilçesinde gaziler, bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet etti.
Ashabı Kehf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Programa katılan gaziler Özhan Şeker, Mehmet Başaran ve Necmettin Önal, öğrencilere hitap etti.
Gençlerle sohbet eden gaziler, soruları yanıtladı.
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