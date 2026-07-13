Gaziosmanpaşa Belediye Davası… Aziz İhsan Aktaş Savunma Yaptı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediye Davası… Aziz İhsan Aktaş Savunma Yaptı

13.07.2026 19:28  Güncelleme: 21:10
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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirterek beraat talep etti. Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları da dinlendi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu belirten Aktaş, adaletin makam, unvan veya statüye göre değil, yalnızca maddi gerçeğe göre tecelli etmesi gerektiğine inandığını belirtti. Aktaş, hakkındaki suçlamalardan beraatına karar verilmesini talep etti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşma bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Dosyada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

Duruşma, ilk olarak cezaevinde felç geçirdiği halde tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasıyla başladı. Ciddi sağlık sorunları nedeniyle ayakta dahi durmakta zorlanan Aksoy, oturarak savunma yaptı. Aksoy'un çapraz sorgusu ve avukat savunmasının ardından tutuklu CHP PM üyesi Baki Aydöner'in savunmasına geçildi. Aydöner'in de çapraz sorgusu ve avukat savunmasının ardından duruşmaya yarım saat ara verildi.

Aradan sonra Bahçetepe'nin savunması dinlendi. Çapraz sorgusu ve avukatlarının savunması sona erdikten sonra etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savunmasına geçildi.

"ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİMİN ARKASINDAYIM"

Aktaş, savunmasında şunları söyledi:

"30 Mayıs 2025 ve 11 Haziran 2025 tarihlerinde etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ayrıntılı şekilde ifade verdim."

O tarihlerde verdiğim beyanlar, bildiğim gerçekleri anlatma irademle ortaya konulmuş ifadelerdir. Bildiğim hiçbir olguyu gizlemedim, hiçbir olayı çarpıtmadım, hiçbir kimse hakkında haksız isnatta ya da iftirada bulunmadım. Gördüğümü gördüğüm gibi, duyduğumu duyduğum gibi, yaşadığımı yaşadığım gibi ve bildiğimi bildiğim şekilde anlattım. Bugün, aradan aylar geçmiş olmasına ve tüm yargılama sürecine rağmen, o gün söylediğim her cümlenin arkasındayım. Çünkü gerçek değişmez. Değişen yalnızca zamandır; hakikat ise aynıdır.

Bu nedenle, etkin pişmanlık kapsamında verdiğim beyanlarımı Sayın Mahkemeniz huzurunda aynen tekrar ediyor; bu ifadelerimin tamamen doğru olduğunu, hiçbir baskı veya yönlendirme altında kalmaksızın, tamamen özgür irademle verdiğimi bir kez daha ifade ediyorum.

Sayın Mahkemenizden beklentim, bu beyanlarımın, soruşturmanın ilk aşamasında verdiğim ifadelerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Zira zaman içinde değişmeyen, birbirini doğrulayan ve kendi içinde tutarlılığını koruyan anlatımlar, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından en güçlü delil kaynaklarından biridir"

Aktaş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye yönetiminde yeni görevlendirmeler yapıldığını, buna rağmen nisan ve mayıs aylarında ruhsat komisyonunun toplanmadığını, haziran ayında da işlemlerin ilerlemediğini savundu. Bu nedenle iş yerlerinin ruhsat süreçlerinin uzadığını öne süren Aktaş, benzer sorunların İstanbul'da çok sayıda işletmeyi etkilediğini iddia etti.

"ADALET MAKAMA GÖRE DEĞİL MADDİ GERÇEĞE GÖRE TECELLİ ETMELİ"

Aktaş, savunmasının sonunda Cumhuriyet Savcılığı'na ve mahkemeye herhangi bir senaryo sunmadığını belirtti. Aktaş, yalnızca bizzat yaşadığı, bildiği ve kendisine aktarılan olayları, doğrulayabildiği hususlarla birlikte ayırarak anlattığını söyledi.

Aktaş, dosyadaki HTS kayıtları ve diğer teknik verilerin, aylar önce Cumhuriyet Savcılığı huzurunda anlattığı olaylarla örtüştüğünü ileri sürdü. Söz konusu verilerin, ifadelerinin sonradan kurgulanmadığını ve kişisel husumetten kaynaklanmadığını ortaya koyduğunu iddia etti. Savunmasını tamamlayan Aktaş, adaletin makam, unvan veya statüye göre değil, yalnızca maddi gerçeğe göre tecelli etmesi gerektiğine inandığını belirtti. Aktaş, hakkındaki suçlamalardan beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma Aktaş'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediye Davası… Aziz İhsan Aktaş Savunma Yaptı - Son Dakika

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