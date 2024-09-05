Gaziosmanpaşa'da Apartmanda Yangın: 3 Bina Zarar Gördü - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Apartmanda Yangın: 3 Bina Zarar Gördü

Gaziosmanpaşa\'da Apartmanda Yangın: 3 Bina Zarar Gördü

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 11 araç ve 32 personelle müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın mutfak kısmında çıkmış yangın nedeniyle güvenlik önlemleri alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

05.09.2024 17:18
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Gaziosmanpaşa'da 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan ve bitişiğindeki 2 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi 831. sokaktaki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek apartmanın çatısını kaplayan alevler, bitişikte bulunan 2 ayrı binanın çatısına da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin 11 araç ve 32 personelle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin hasar gören binalardaki soğutma çalışması devam ediyor.

Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binada yangın çıktığını gördüklerinde hemen elektrik ve doğalgaz vanalarını kapatarak önlem aldıklarını söyledi.

Polat, 5 dakika içerisinde itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini belirterek, "Dairelerin kapılarına vurduk, insanların evde olmadıklarını fark ettik. 3 ilçenin itfaiye ekipleri burada yangına müdahale ediyorlar. Binanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında çıkmış yangın. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Hiçbir problem gözükmüyor." dedi.

Yangın anı bazı vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Apartmanda Yangın: 3 Bina Zarar Gördü - Son Dakika

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