Gaziosmanpaşa'da 6 otomobile çarpan kadın sürücü yaralandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 6 otomobile çarpan kadın sürücü yaralandı

Gaziosmanpaşa\'da 6 otomobile çarpan kadın sürücü yaralandı

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Köşegen Sokak'ta park halindeki 6 otomobile çarpan bir kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazada gaz panosu da zarar gördüğü için İGDAŞ ekipleri müdahale etti. Sokak, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

12.02.2024 00:31
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Gaziosmanpaşa'da sokak arasında park halindeki 6 otomobile, aracıyla çarpan kadın sürücü yaralandı.

Yıldıztabya Mahallesi Köşegen Sokak'ta Sinem K. idaresindeki 34 DK 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 6 araca çarparak yan yattı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Sinem K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında sokakta bulunan gaz panosun da zarar görmesi nedeniyle İGDAŞ ekipleri olaya müdahale ederek gazı kesti.

Trafiğe kapatılan sokak, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kaynak: AA

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