Gaziosmanpaşa\'da Başkanvekili Seçimi: Eray Karadeniz Kazandı

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanarak görevden alınmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimini, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı. Meclis çoğunluğun Cumhur İttifakı'nın olduğu ilçede Karadeniz 21, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı. Karara tepki gösteren CHP'li üyeler, "Gaziosmanpaşa halkının iradesi gasp edildi. Reisinizden öğrendiniz" diyerek alkışlarla salondan ayrıldı.

CHP'li belediyelere 31 Mayıs günü gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında geçen hafta Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklanarak görevlerinden alınmıştı.

İstanbul'daki 3 ilçe belediyede de bugün başkanvekili seçimi yapıldı. Meclis çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğu Gaziosmanpaşa'daki seçimi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de takip etti.

Bahçetepe ayet paylaştı

Seçim öncesinde Hakan Bahçetepe, sosyal medya hesabından, Maide suresinin "Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır" ayetini paylaştı.

2 turda da üçte ikilik çoğunluk sağlanamadı

AK Partili üye Erdoğan Yıldırım Özçelik'in yönettiği mecliste, yapılan ilk 2 oylamada da adaylardan herhangi biri üçte ikilik çoğunluğu sağlayamadı. Salt çoğunluğun arandığı son turda ise AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz 21 oy alarak yeni belediye başkanvekili seçildi. CHP'nin adayı Murat Topaloğlu ise 16 oy aldı. Karara tepki gösteren CHP'li üyeler, "Gaziosmanpaşa halkının iradesi gasp edildi. Reisinizden öğrendiniz" diyerek alkışlarla salondan ayrıldı.