Gaziosmanpaşa'da Çocuk Kazası

Gaziosmanpaşa'da bir çocuğun tankerin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki trafik ışıklarında dün yolun karşısına geçmeye çalışan Asel K'nin (15), 59 VD 425 plakalı tankerin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Asel K'nin araçların hareket etmesiyle tankerin altında kalması ve çevredekilerin tepkileri yer aldı.
Kaçan tanker sürücüsünün yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.
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