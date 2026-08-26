Gaziosmanpaşa'da İşçi Yük Asansöründen Düştü
Yenimahalle'de bir tekstil firmasında, Suriye uyruklu işçi 4. kattan düşerek ağır yaralandı.
Gaziosmanpaşa'da yük asansörüyle 4. kattan zemine düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Yenimahalle'de bulunan bir tekstil firmasında çalışan Suriye uyruklu işçi, yük asansörüyle birlikte 4. kattan zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, firma yetkilisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Kaynak: AA
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