Gaziosmanpaşa'da kafede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine 64 bin 250 lira ceza - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da kafede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine 64 bin 250 lira ceza

Gaziosmanpaşa\'da kafede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine 64 bin 250 lira ceza

Gaziosmanpaşa'da bir kafede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 10 kişi suçüstü yakalandı. İş yeri sahibi ve kumar oynayanlara toplamda 64 bin 250 lira ceza kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

25.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:18
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Gaziosmanpaşa'da kafede kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişi ile iş yeri sahibine toplam 64 bin 250 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de kafe olarak faaliyet gösteren bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, 2 masa etrafında toplanmış E.A., G.A., A.Ş., T.Ö., F.S., Z.Ö., K.T., Z.Ö., H.S. ve M.Ç. kumar oynarken yakalandı.

İş yeri sahibi Y.E'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan aramada masadaki oyun kartları ile 700 lira nakit para ve çok sayıda pul ile yapboza el konuldu.

Kumar oynayan 10 kişi ile iş yeri sahibine toplam 64 bin 250 lira ceza yazıldı.

İş yeri sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Ceza, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da kafede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine 64 bin 250 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da kafede kumar oynayanlara ve iş yeri sahibine 64 bin 250 lira ceza - Son Dakika
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