Gaziosmanpaşa\'da Park Halindeki Motosiklet Yangınında Araçlar Hurdaya Döndü

GAZİOSMANPAŞA'da park halindeki bir motosiklette çıkan yangında alevler yanındaki otomobile de sıçradı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken araç sahipleri olayın kundaklama olduğunu iddia etti.
Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 GDG 638 plakalı motosikletin yanına gelen şapkalı bir şüpheli, yanında getirdiği benzin ile aracı ateşe verdi. Ardından şüpheli kaçarak uzaklaşırken motosikletteki alevler, yanında park edilmiş 34 HEA 14 plakalı otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri park halindeki diğer araçlara ve yanında bulunan binaya sıçramadan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında şirketi tarafından Murat Kar'a verilen motosiklet ve yanında park halindeyken alevlerin sıçradığı otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri motosiklet sürücüsü Murat Kar ve otomobil sahibi İsmail Cesur'un ifadelerini aldıktan sonra olayla ilgili çalışma başlattı. Yangını çıkardığı öne sürülen bir kişinin elinde poşetlerle yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"ÖNCE MOTOSİKLETE DÖKMÜŞ"
Çalıştığı firmanın kendisine vermiş olduğu motosiklet yanan Murat Kar, "Gece saat 03.00 gibi uyuyordum patlama seslerine uyandım. Balkona çıktığımda araçlar küle dönmüştü. Kamera kayıtlarına falan baktık, bir kişi mont ve şapkayla ağzını yüzünü kapatmış, elinde de iki tane pet şişe var benzin dolu. Önce motosiklete dökmüş, araca dökmüş mü bilmiyorum. Motora döktüğü belli zaten, motor komple yanmıştı. Araçlar komple küle dönünce farkına varabildik. Zaten sonra polis merkezine giderek ifade verdik. Polisler soruyor, 'Husumetlin var mı?' diye ama öyle bir durumda yok" diye konuştu.
"MOTOSİKLETİ YAKANLAR BELLİ DEĞİL"
Otomobil sahibi İsmail Cesur ise, "Gece saat 03.00 gibi bir ses duydum. Bir baktım camdan motosiklet yanıyor. Aşağıya indiğimde motosikletin benzin deposu patladı. Ardından benim aracımı da alevler sardı. Aracı kurtarırım diye aşağı indim ama kurtaramadım. Motosiklette başladı yangın ama motosikleti yakanlar belli değil" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da Park Halindeki Motosiklet Yangınında Araçlar Hurdaya Döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?