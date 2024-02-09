Gaziosmanpaşa\'da Park Halindeki Motosiklet Yangınında Araçlar Hurdaya Döndü

Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da park halindeki bir motosiklette çıkan yangında alevler yanındaki otomobile de sıçradı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken araç sahipleri olayın kundaklama olduğunu iddia etti.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 GDG 638 plakalı motosikletin yanına gelen şapkalı bir şüpheli, yanında getirdiği benzin ile aracı ateşe verdi. Ardından şüpheli kaçarak uzaklaşırken motosikletteki alevler, yanında park edilmiş 34 HEA 14 plakalı otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri park halindeki diğer araçlara ve yanında bulunan binaya sıçramadan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında şirketi tarafından Murat Kar'a verilen motosiklet ve yanında park halindeyken alevlerin sıçradığı otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri motosiklet sürücüsü Murat Kar ve otomobil sahibi İsmail Cesur'un ifadelerini aldıktan sonra olayla ilgili çalışma başlattı. Yangını çıkardığı öne sürülen bir kişinin elinde poşetlerle yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖNCE MOTOSİKLETE DÖKMÜŞ"

Çalıştığı firmanın kendisine vermiş olduğu motosiklet yanan Murat Kar, "Gece saat 03.00 gibi uyuyordum patlama seslerine uyandım. Balkona çıktığımda araçlar küle dönmüştü. Kamera kayıtlarına falan baktık, bir kişi mont ve şapkayla ağzını yüzünü kapatmış, elinde de iki tane pet şişe var benzin dolu. Önce motosiklete dökmüş, araca dökmüş mü bilmiyorum. Motora döktüğü belli zaten, motor komple yanmıştı. Araçlar komple küle dönünce farkına varabildik. Zaten sonra polis merkezine giderek ifade verdik. Polisler soruyor, 'Husumetlin var mı?' diye ama öyle bir durumda yok" diye konuştu.

"MOTOSİKLETİ YAKANLAR BELLİ DEĞİL"

Otomobil sahibi İsmail Cesur ise, "Gece saat 03.00 gibi bir ses duydum. Bir baktım camdan motosiklet yanıyor. Aşağıya indiğimde motosikletin benzin deposu patladı. Ardından benim aracımı da alevler sardı. Aracı kurtarırım diye aşağı indim ama kurtaramadım. Motosiklette başladı yangın ama motosikleti yakanlar belli değil" dedi.