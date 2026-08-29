Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Gaziosmanpaşa\'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
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Oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi, vurulan işletme sahibinin akrabası çıkıp tutuklandı.

GAZİOSMANPAŞA'da işletme sahibinin yaralandığı oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşletme sahibinin akrabası olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyerek iş yerinin önüne gelen şüpheli, belinden çıkardığı bir anda ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan işletme sahibi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işletme sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HEDEF OYUN SALONU DEĞİL, İŞLETME SAHİBİYMİŞ

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerin alan polis ekip, saldırının doğrudan oyun salonuna değil, işletme sahibine yönelik yapıldığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, vurulan işletme sahibinin akrabası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin akrabasının yanına yaklaşarak belindeki silahı çıkardığı, aniden ateş açtığı ve olayın hemen ardından çevredekilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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