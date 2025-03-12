Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması Sonrası 6 Bina Yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması Sonrası 6 Bina Yıkılıyor

Geniş Video İzle

Eyüpsultan Belediyesi, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması sonrası hasar gören 6 binanın yıkımına başladı. Kentsel Dönüşüm Müdürü Ali Rıza İlgezdi, süreç hakkında açıklamalarda bulundu ve yurttaşların güvenliğini sağlamak adına gerekli adımları attıklarını ifade etti.

12.03.2025 09:52  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması sonucu hasar gören ve tahliye edilen 6 binanın yıkımına başladı. Sorunun meydana geldiği andan itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Kentsel Dönüşüm Müdürü Ali Rıza İlgezdi, "Yıkımlar tamamlandıktan sonra ilçemiz sınırlarında yer alan sorunlu bina an itibariyle kalmayacak" dedi.

Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta, geçen ay toprak kayması meydana gelmişti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin arka cephesinde bulunan istinat duvarından kaynaklandığı düşünülen toprak kayması ile ilgili inceleme başlatıldı. Olayın ardından Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Taşocağı Dikyol Sokak'ın Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaptıkları incelemede, toprak kayması sonucu hasar gören ve tehlike arz eden 6 binada ikamet eden yurttaşları tahliye etti. Belediye ekipleri, tahliye edilen 6 binanın yıkımına başladı.

"Yurttaşların mal ve can güvenliğini garanti altına almak adına işlemlerimize başladık"

Kentsel Dönüşüm Müdürü Ali Rıza İlgezdi, olayın yaşandığı ilk günden itibaren Eyüpsultan Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda Gaziosmanpaşa sınırlarında yer alan TOKİ tarafından yapılan imalatlar nedeniyle meydana geldiğini düşündüğümüz yer hareketliliğinden dolayı Taşocağı Dikyol Sokağın ilçemiz sınırları içinde kalan bölümünde de 6 binanın ciddi zarara uğradığını tespit ettik. Bu tespitten sonra yurttaşların mal ve can güvenliğini garanti altına almak adına işlemlerimize başladık" dedi.

"6 binada ciddi tehlike olduğunu gördük"

Sorunun meydana geldiği andan itibaren Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen koordinatörlüğünde üzerlerine düşeni yapmaya başladıklarını belirten İlgezdi, şöyle devam etti:

"Devamında Sayın Valimiz Davut Gül'ün başkanlığında oluşturulan kriz masası ile de stres yönetimine devam ettik. Burada Eyüpsultan Belediyesi'nin sorumluluk sınırları içerisinde yer alan Taşocağı Dikyol Sokak'ta 6 binada ciddi tehlike olduğunu gördük. Devamında ekiplerimiz 6306 sayılı kanun kapsamında riskli bina tespitlerini gerçekleştirdiler. Ardından da binaları eşyadan ve insandan tahliye ettik."

"Binaları boşaltmış durumdayız"

Önemli olanın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğuna dikkat çeken İlgezdi, "Amacımız bir yurttaşımızın dahi burnunun kanamasını engelleyerek bu süreci yürütmek. Binaları boşaltmış durumdayız. 6 binanın yıkımını yapacağız. Bu süreçte yurttaşlarımızın önemli kısmını otellerde misafir ettik, bir kısım yurttaşımız yakınlarının yanında kalmayı tercih ettiler" ifadelerini kullandı.

"Duyulan her ihtiyaç noktasında yurttaşımızın yanındayız"

Yurttaşlara her türlü desteğin verildiğini dile getiren İlgezdi, şöyle devam etti:

"Sürekli olarak yurttaşlarımızın yanındayız. Her türlü desteği veriyoruz. Bütün belediye birimlerimiz sahada, tüm ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Duyulan her ihtiyaç noktasında yurttaşımızın yanındayız. Yıkımlar tamamlandıktan sonra ilçemiz sınırlarında yer alan sorunlu bina an itibariyle kalmayacak. Ama TOKİ'nin imalatından kaynaklanan yer hareketliliği nedeniyle farklı bir durum olursa onlara da müdahale edeceğiz. Çünkü bizim için önemli olan yurttaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, bir yurttaşımızın dahi burnunun kanamaması."

Kaynak: ANKA

Eyüpsultan Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması Sonrası 6 Bina Yıkılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor

10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
09:55 İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
09:44 Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
14:23 Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
14:14 Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
14:13 Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14:13 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
14:03 İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 10:51:40. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması Sonrası 6 Bina Yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.