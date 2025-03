Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması Sonrası 6 Bina Yıkılıyor

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması sonucu hasar gören ve tahliye edilen 6 binanın yıkımına başladı. Sorunun meydana geldiği andan itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Kentsel Dönüşüm Müdürü Ali Rıza İlgezdi, "Yıkımlar tamamlandıktan sonra ilçemiz sınırlarında yer alan sorunlu bina an itibariyle kalmayacak" dedi.

Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta, geçen ay toprak kayması meydana gelmişti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin arka cephesinde bulunan istinat duvarından kaynaklandığı düşünülen toprak kayması ile ilgili inceleme başlatıldı. Olayın ardından Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Taşocağı Dikyol Sokak'ın Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaptıkları incelemede, toprak kayması sonucu hasar gören ve tehlike arz eden 6 binada ikamet eden yurttaşları tahliye etti. Belediye ekipleri, tahliye edilen 6 binanın yıkımına başladı.

"Yurttaşların mal ve can güvenliğini garanti altına almak adına işlemlerimize başladık"

Kentsel Dönüşüm Müdürü Ali Rıza İlgezdi, olayın yaşandığı ilk günden itibaren Eyüpsultan Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda Gaziosmanpaşa sınırlarında yer alan TOKİ tarafından yapılan imalatlar nedeniyle meydana geldiğini düşündüğümüz yer hareketliliğinden dolayı Taşocağı Dikyol Sokağın ilçemiz sınırları içinde kalan bölümünde de 6 binanın ciddi zarara uğradığını tespit ettik. Bu tespitten sonra yurttaşların mal ve can güvenliğini garanti altına almak adına işlemlerimize başladık" dedi.

"6 binada ciddi tehlike olduğunu gördük"

Sorunun meydana geldiği andan itibaren Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen koordinatörlüğünde üzerlerine düşeni yapmaya başladıklarını belirten İlgezdi, şöyle devam etti:

"Devamında Sayın Valimiz Davut Gül'ün başkanlığında oluşturulan kriz masası ile de stres yönetimine devam ettik. Burada Eyüpsultan Belediyesi'nin sorumluluk sınırları içerisinde yer alan Taşocağı Dikyol Sokak'ta 6 binada ciddi tehlike olduğunu gördük. Devamında ekiplerimiz 6306 sayılı kanun kapsamında riskli bina tespitlerini gerçekleştirdiler. Ardından da binaları eşyadan ve insandan tahliye ettik."

"Binaları boşaltmış durumdayız"

Önemli olanın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğuna dikkat çeken İlgezdi, "Amacımız bir yurttaşımızın dahi burnunun kanamasını engelleyerek bu süreci yürütmek. Binaları boşaltmış durumdayız. 6 binanın yıkımını yapacağız. Bu süreçte yurttaşlarımızın önemli kısmını otellerde misafir ettik, bir kısım yurttaşımız yakınlarının yanında kalmayı tercih ettiler" ifadelerini kullandı.

"Duyulan her ihtiyaç noktasında yurttaşımızın yanındayız"

Yurttaşlara her türlü desteğin verildiğini dile getiren İlgezdi, şöyle devam etti:

"Sürekli olarak yurttaşlarımızın yanındayız. Her türlü desteği veriyoruz. Bütün belediye birimlerimiz sahada, tüm ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Duyulan her ihtiyaç noktasında yurttaşımızın yanındayız. Yıkımlar tamamlandıktan sonra ilçemiz sınırlarında yer alan sorunlu bina an itibariyle kalmayacak. Ama TOKİ'nin imalatından kaynaklanan yer hareketliliği nedeniyle farklı bir durum olursa onlara da müdahale edeceğiz. Çünkü bizim için önemli olan yurttaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, bir yurttaşımızın dahi burnunun kanamaması."