Gaziosmanpaşa Dondurma Festivali Coşkuyla Başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen dondurma festivalinde vatandaşlara 10 ton dondurma dağıtıldı.
Belediye bahçesindeki etkinlikte farklı aromalardaki dondurmalardan tatmak isteyen çocuklar ve aileleri uzun kuyruklar oluşturdu.
Çocuk oyun alanları, atölyeler, müzik dinletileri, sahne gösterileri ve açık hava aktiviteleriyle renklenen etkinlik, çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekti.
Yaz mevsiminin coşkusunu ilçeye taşımayı amaçlayan festival, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Etkinlik iki gün boyunca devam edecek.
