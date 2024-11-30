Gazipaşa Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem

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DEPREM ANI KAMERADA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Alanya'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde birkaç saniye süren depremin etkisinin hissedildiği anlar yer aldı. Diğer yandan özellikle Alanya'da yaşayanların depremin hemen sonrasında sokaklara çıktığı görüldü.

'SAHA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Alanya'mızda da hissedilen depremle ilgili olarak gerek emniyet ve jandarma birimlerimiz ve gerekse Büyükşehir ile Alanya Belediyesi ekiplerine ulaşan olumsuz herhangi bir durum yoktur. Ayrıca birimlerimiz tüm muhtarlarımız ile iletişime geçmiş olup herhangi bir ihtimale karşın saha çalışmalarını da sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza yaşanan deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ayrıca vatandaşlarımızdan ricamız herhangi bir olumsuz durumda hemen 112'yi aramalarıdır" dedi.

Alkın BİRİCİK/ ALANYA, (Antalya),