Gazipaşa'da 14. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazipaşa'da 14. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor

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Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 18-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali öncesinde projelerini ve kaynak yaratma çalışmalarını anlattı. Festivalde konserler, yarışmalar ve etkinlikler yer alacak.

09.10.2024 10:27  Güncelleme: 10:48
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HABER: KADİR DEVİR

(ANKARA)- Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, belediye bünyesinde kaynak yaratmaya çalıştıklarını, yaratılan kaynakların da yatırıma dönüştürüldüğünü söyledi. 18-20 Ekim'de yapılacak 14'üncü Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "İlçemize Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Gazipaşa isminin verilişinin 102'nci yılını coşkuyla kutlayacağız" dedi.

Antalya Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ilçede yürüttükleri projelerle ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Projelerin devam ettiğini, Gazipaşalılara pazar yeri sunmak için gerekli planları yaptıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Ben ikinci dönem belediye başkanıyım. Geçen dönem de ben belediye başkanıydım o nedenle geçen dönemden kalan projelerimizi devam ettiriyoruz. Rutin belediye işlerini yürütüyoruz. Kaynak yaratmaya çalışıyoruz, elimize kaynak geçtikçe yatırıma dönüştürüyoruz. Şu anda bir sorun yok. Öncelikle bir pazar yeri yapmayı planlıyoruz pazar yeri sıkıntımız var. Fuar alanı yapacağız. Yine açılması gereken çok sayıda yol var onları açacağız, asfaltlanması gereken yollar var onları yapacağız. Şu anda yapıyoruz bir sıkıntımız yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyoruz. Her şey yolunda."

"14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivalimiz çok yakında başlıyor"

Başkan Yılmaz, 14'üncüsü düzenlenecek Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ne ilişkin bilgi verdi. 18 Ekim'de başlayıp 20 Ekim'de sona erecek festivalde yarışmalara, konserlere ve çeşitli etkinliklere yer verileceğini belirten Yılmaz, tanıtım videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivalimiz çok yakında başlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, ilçemize Gazipaşa isminin verilişinin 102'nci yılını coşkuyla kutlayacağımız festivalimizde; eğlence dolu yarışmalar, muhteşem konserler ve birbirinden keyifli etkinliklerle, sizlerle bir araya geliyoruz. 18-19-20 Ekim tarihlerinde, Atatürk Parkımızda buluşalım. Çekirdeksiz narımızın, tropikal meyvelerimizin ve festival coşkusunun tadını, hep birlikte çıkaralım. Herkesi bu renkli festivalimize bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazipaşa'da 14. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

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