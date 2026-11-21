Gazipaşa'da eşini vuran kişi aynı silahla kendini de vurdu, çift kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Bakılar Mahallesi'nde bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle eşine silahla ateş edip öldürdü ve ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı çift, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşini silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.
Bakılar Mahallesi'nde Hasan Ergün (66), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Ergün'e (57) silahla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.
Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Ergün çifti, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?