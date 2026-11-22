Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Hasan Ergün (66), eşi Fatma Ergün'ü (57) av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Ağır yaralı çift, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ergün, evde eşi Fatma Ergün'e av tüfeğiyle ateş etti. Hasan Ergün ardından aynı tüfekle göğsüne ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Hasan ve Fatma Ergün, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasan Ergün ile Fatma Ergün, kurtarılamadı. Cansız bedenler, inceleme ve ön otopsi işlemleri için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KANSERİ YENMİŞ

Toplam 5 çocukları bulunan Hasan ve Fatma Ergün çiftinin daha önce kanser tedavisi gördüğü, Fatma Ergün'ün yakın zamanda kanseri atlattığı öğrenildi. Çift arasında önceki yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Hasan Ergün hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği de belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.