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Gazipaşa'da kadın tüfek kazasıyla yaralandı. - Son Dakika
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Gazipaşa'da kadın tüfek kazasıyla yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kadın, elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının durumu ise bilinmiyor.

Gazipaşa\'da kadın tüfek kazasıyla yaralandı.
20.12.2023 - 18:37,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kadın, elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Zübeyde D. (32) evindeki av tüfeğiyle oynarken silah ateş aldı. Genç kadın, ayağından ve elinden vuruldu.

Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zübeyde D'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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