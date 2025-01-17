Gazipaşa'da Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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Gazipaşa'da Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu

Gazipaşa\'da Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, misafirliğe geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu E.M., arama çalışmaları sonucunda 700 metre uzaklıkta bulundu. Durumu iyi olduğu öğrenilen E.M., hastaneye kaldırıldı.

17.01.2025 09:53  Güncelleme: 09:56
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde misafirliğe geldikleri evin önünde oynarken kaybolan Suriye uyruklu E.M. (2), ekiplerin 8 saatlik arama sonrası 700 metre uzaklıktaki arazide bulundu. E.M.'nin yeri avcıların kullandığı termal kamera ile tespit edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyrebucak Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gün önce annesi ve kardeşiyle Gazipaşa'da yaşayan tanıdıklarına misafirliğe gelen E.M., evin önünde oynarken kayboldu. Bunun üzerine aile, ihbarda bulundu. Mahalleye gelen AFAD, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, jandarma, belediye arama kurtarma ekibi ve gönüllüler, arama- tarama çalışması başlattı. Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda havadan dron ile görüntüleme, karadan da köpeklerle arama yapıldı.

DURUMU İYİ

Avcıların da yer aldığı çalışmalarda termal kamera kullanıldı. Arama çalışmalarının 8'inci saatinde avcılar tarafından E.M., kaybolduğu evin yaklaşık 700 metre uzağında, boş arazide yüz üstü yatar halde bulundu. Kontrol için Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen E.M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHH ekip lideri Yunus Koç, "2 yaşındaki kız çocuğumuz, kardeşiyle oynarken; kardeşi yol üzerinde bırakıp, eve dönüyor. Küçük kız o saatten sonra kayboluyor. Ailesinin resmi makamlara başvurusu sonucunda arama yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Gazipaşa, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazipaşa'da Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika

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