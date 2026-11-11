Gazipaşa’da kum zambaklarını korumak için MEB AKUB gönüllüleri harekete geçti - Son Dakika
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Gazipaşa’da kum zambaklarını korumak için MEB AKUB gönüllüleri harekete geçti

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kum zambaklarının korunmasına yönelik MEB AKUB ve Genç MEB AKUB gönüllüleri tarafından farkındalık çalışması yürütülüyor. Çalışmada çocuklara, gençlere ve vatandaşlara kum zambaklarının ekolojik değeri ve korunma gerekliliği anlatılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Genç MEB AKUB gönüllüleri, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kum zambaklarının ekolojik değeri ve korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Akdeniz kıyılarının kendine özgü doğal güzelliklerinden biri olan kum zambakları, Antalya Gazipaşa sahillerinde doğayla buluşan nadide bitki türleri arasında yer alıyor. Beyaz çiçekleriyle kıyı ekosistemine güzellik katan bu özel bitkiler, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Ekosistem için büyük değere sahip olmasına rağmen kum zambaklarının doğal yaşam alanları; kıyıların yoğun kullanımı, bilinçsiz insan faaliyetleri, çevre kirliliği ve habitat kaybı gibi nedenlerle tehdit altında bulunuyor. Doğal varlıkların korunması amacıyla kum zambaklarının koparılması ve yaşam alanlarına zarar verilmesi yasaklanırken bu tür ihlaller idari para cezasıyla sonuçlanabiliyor. Bu nedenle kum zambaklarının doğal ortamlarında korunması, gelecek nesillere aktarılması gereken ortak bir sorumluluk olarak öne çıkıyor. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğayla uyumlu bir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda COP31 süreci, doğal varlıkların korunmasına yönelik toplumsal sorumluluğu bir kez daha gündeme taşıdı.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DUYARLI NESİLLER HEDEFLENİYOR

Bu doğrultuda MEB AKUB ve Genç MEB AKUB gönüllüleri, 'Bir Zambak Bin Nefes; Doğayı Koru, Geleceği Yaşat' sloganıyla Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kum zambaklarının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları başlattı. Faaliyetler kapsamında çocuklara, gençlere ve vatandaşlara kum zambaklarının ekolojik değeri, korunma gerekliliği ve doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

MEB AKUB ve Genç MEB AKUB gönüllüleri tarafından yürütülen çalışmayla, doğal varlıkları koruma bilincinin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi, gençlerin doğal yaşamın korunmasında aktif sorumluluk üstlenmesi ve biyolojik çeşitliliğe duyarlı nesil yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Doğanın sessiz güzelliklerinden biri olan kum zambaklarının korunmasına yönelik bu çalışmalar, doğal mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında eğitimin ve gönüllülüğün önemini de ortaya koyuyor.

Kaynak: DHA
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