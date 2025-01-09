Gazipaşa\'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Egemen Ceylan (17), hayatını kaybetti.

Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 kara yolunda, Egemen Ceylan'ın kullandığı 07 BUV 076 plakalı motosiklet ile Fadime Tuncer Caddesi'nden kara yoluna çıkan Abdülkerim B. idaresindeki 07 BBF 420 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosiklet yolda yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Motosikletten savrulan Egemen Ceylan, ağır yaralandı. Sağlık ekibi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Ceylan, hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.