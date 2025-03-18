Gazipaşa'da motosiklet kazası: 2 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

D.T. idaresindeki 07 BVE 231 plakalı motosiklet, Kahyalar Mahallesi sahil yolunda, yaya Fatma Y'ye (65) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay A'nın (14) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan yaya Fatma Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berkay A. ve Fatma Y'nin cenazeleri Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü D.T. gözaltına alındı.