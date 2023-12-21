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Gazipaşa'da yolcu midibüsünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Gazipaşa'da yolcu midibüsünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki bir yolcu midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Midibüste bulunan yolcular tahliye edilirken, yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Gazipaşa\'da yolcu midibüsünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
21.12.2023 - 15:41,
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki yolcu midibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Kahyalar Mahallesi D- 400 kara yolunda meydana geldi. C.Y. idaresindeki 07 BKJ 446 plakalı midibüs, seyir halindeyken motor kısmından önce dumanlar ardından da alevler çıkmaya başladı. Bu sırada sürücü otobüsü yol kenarına park etti. Midibüste bulunan 3 yolcu tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale edip söndürdüğü yangın nedeniyle midibüste hasar oluştu.

Midibüste yolcu olarak bulunan Selçuk Durusoy, Geliyorduk. Bir anda duman kokusu geldi. Baktık yanmaya başladı. Biz de kendimizi dışarı attık. İtfaiyeye haber verdik geldi dedi.

Kaynak: DHA
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