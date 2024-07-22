Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği'nde Yörük Kültürü Canlandırıldı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Günnercik Yaylası'nda düzenlenen şenlikte Yörük kültürü canlandırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen "Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Gazipaşa'nın 1800 rakımlı Günnercik Yaylası'ndaki şenlik, deve kervanı eşliğinde temsili Yörük göçüyle başladı. Deve ve at sırtında gerçekleştirilen göçle Yörük kültürü sergilendi.

Belediye ekipleri, şenliğe katılanlara aşure ikramında bulundu, çocuklar da kurulan şişme oyun grubunda eğlendi. Şenlikte, halat çekme, karpuz yeme ve çuval yarışmaları düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaförü, vatandaşlara hizmet verdi.

Şenlikte, şarkıcılar Erkal Sonel, Mustafa Taş ve yerel sanatçılar konser verdi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.