TürkAkım ve Mavi Akım\'a iki haftada 12 saldırı

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına sevkiyat yapılan tesislere son iki hafta içerisinde 12 defa saldırdığını ve saldırıların püskürtüldüğünü bildirdi.

TÜRKAKIM VE MAVİ AKIM'A SALDIRILAR ARTTI

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki doğal gaz altyapısına saldırılar düzenlediği belirtildi. Son iki haftada 12 defa yapılan saldırıların, ülkenin güneyindeki Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya isimli kompresör istasyonlarına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, saldırıların püskürtüldüğü kaydedildi.

SALDIRILAR İHA'LARLA YAPILDI

Açıklamada, söz konusu tesislerin TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına gaz akışı sağladığı aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılarla, Avrupa'ya yönelik gaz akışının etkilenmesinin hedeflendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Rus hava savunma ve elektronik savaş sistemlerinin koordineli eylemleri sonucunda, savunulan tesise herhangi bir zarar verilmedi." ifadesine yer verildi.

PUTİN DE AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

TÜRKAKIM VE MAVİ AKIM DOĞAL GAZ BORU HATLARI

Türkiye'nin enerji koridoru rolünü pekiştiren Mavi Akım ve TürkAkım, Rus doğal gazını hem iç pazara hem de Avrupa'ya taşıyan iki dev stratejik projedir. 2003 yılında devreye alınan Mavi Akım, Karadeniz'in derinliklerinden geçerek doğrudan Türkiye'ye gaz ulaştıran ilk hat olma özelliğini taşırken; 2020'de açılışı yapılan TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki hattıyla hem Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamakta hem de Güneydoğu Avrupa için kritik bir dağıtım noktası (hub) görevi görmektedir. Bu boru hatları, Türkiye'yi küresel enerji jeopolitiğinde vazgeçilmez bir merkez haline getirerek bölgedeki enerji dengelerini yeniden şekillendirmiştir.