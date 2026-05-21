Gazze Ablukasını Kırmak İçin Bekleyiş

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Sirte yakınlarında 5 gündür beklemeye devam ediyor.

Konvoydaki aktivistlerden Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konvoyun kamp alanındaki bekleyişinin sürdüğünü söyledi.

Bahşi, konvoydaki aktivistlerden bir heyetin bugün de Sirte girişindeki kontrol noktasına görüşme için gittiğini ancak olumlu bir sonuç alınamadan geri döndüğünü aktardı.

Aktivistlerin bir karar aşamasında olduğunu belirten Bahşi, alınacak karara göre konvoyun nasıl hareket edeceğinin belirleneceğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Dışişleri Bakanlığından 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, konvoydaki yalnız Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği belirtilmişti.

Konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.