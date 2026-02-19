Gazze Barış Kurulu'nun İlk Toplantısı.. Hakan Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne Asker Göndermeye Hazırız - Son Dakika
19.02.2026 20:30
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki Barış Kurulu'nun ilk toplantısında, "Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan Trump, Türkiye adil ve kalıcı bir barışa yönelik çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Böyle bir barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararına olacak şekilde bu amaca ulaşmak için birlikte çalışalım" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da düzenlenen ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Fidan yaptığı konuşmada, iki yıldır devam eden insanlık dramının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın çabaları ve gösterilen ortak çabalar sayesinde Gazze'de ateşkesin sağlandığını belirtti. Fidan, "Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam ediyor. Bu nedenle hızlı, koordineli ve etkili bir müdahale hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve yeniden inşası konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlıyor. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de önemli katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan Trump, Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa yönelik çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Böyle bir barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararına olacak şekilde bu amaca ulaşmak için birlikte çalışalım."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Washington, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
