BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Kasım (Xinhua) -- Gazze'nin Cibaliye bölgesinde bir BM görevlisinin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail hava saldırısının ardından, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşamını yitiren yardım personeli sayısı 600'e ulaştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) salı günkü açıklamasına göre, Cibaliye'de bir su kuyusu yakınlarında düzenlenen İsrail saldırısında BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) görevlilerinden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

OCHA, "Görevliler rutin görevlerini yerine getiriyor ve halka hayati önemde hizmetler sunuyorlardı. Pazartesi günkü olayla birlikte Ekim 2023'ten bu yana 397 UNRWA görevlisi ve Gazze genelinde 600 yardım personeli hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ofis, yardım çalışanları da dahil olmak üzere tüm sivillerin, insani yardım tesislerinin ve sivil altyapının korunması, askeri amaçlarla kullanılmaması ve saldırıların hedefi haline getirilmemesi gerektiğini yineledi.

Açıklamada ayrıca, insani yardım personelinin korunması ve hayati önem taşıyan çalışmalarını güvenli şekilde sürdürebilmelerinin sağlanması gerektiği belirtildi.

OCHA, "Bu zorlu operasyonel ortama rağmen, BM ve ortaklarımız mümkün olan her yerde ve her zaman ihtiyaçlara yanıt vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.