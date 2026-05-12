Gazze'de 10 Bin Çocuk Yaralı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 10 bin civarında çocuğun hayatlarını değiştirecek nitelikte yaralanmalar yaşadığını bildirdi.

Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaralanan 172 bin kişiden yaklaşık 43 bininin hayatlarını değiştirecek nitelikte yaralanmalar yaşadığını belirten Weerdt, bunlardan 4'te 1'ine yakınının (10 bin civarı) çocuk olduğunu kaydetti.

Weerdt, Eylül 2025'teki son rapordan bu yana yaklaşık 5 bin ek yaralanmanın kayıtlara geçtiğini anımsatarak, bunların neredeyse yarısının Ekim 2025'te ateşkes ilan edildikten sonra yaşandığını söyledi.

Gazze'deki protez kıtlığı nedeniyle uzuvları kesilen 2 bin 277 kişinin yüzde 25'inden azına kalıcı protez takıldığına işaret eden Weerdt, tekerlekli sandalye veya protez uzuv gibi rehabilitasyon malzemeleriyle ilgili en az 18 sevkiyatın uzun bir süredir Gazze'ye giriş izni beklediğini kaydetti.

Weerdt, "Toplamda 50 binden fazla (İsrail saldırısı) çatışma kaynaklı yaralanma uzun süreli rehabilitasyon gerektiriyor. Bölgede işlevsel bir rehabilitasyon tesisi bulunmuyor." dedi.