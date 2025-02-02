Gazze'de 11 Filistinlinin Cenazesi Hastanelere Ulaştı

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İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 9'u enkaz altından çıkarılanlar olmak üzere 11 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 11 kişinin cansız bedeninin ulaştırıldığı aktarıldı.

İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazından 9 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı, 2 kişinin ise aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca, son 24 saatte İsrail saldırısında yaralanan 4 Filistinlinin hastaneye ulaştırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 47 bin 498'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 592'ye çıktığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye 471 gün sürdürdüğü saldırılarında yıkılan binaların enkazında ve sağlık ile sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını engellediği bölgelerde binlerce Filistinlinin cenazesi bulunuyor.

Hamas ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından kısıtlı imkanlara rağmen sivil savunma ekipleri Gazze'de kaybolan Filistinlilerin cenazesine ulaşmaya çalışıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 14 bin 222 kişi İsrail saldırısı sonucu yıkılan binaların enkazında kayboldu.