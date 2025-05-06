Gazze\'de 16.000 Çocuk Hayatını Kaybetti

GAZZE, 6 Mayıs (Xinhua) -- Gazzeli sağlık yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16.000'i aşkın çocuk hayatını kaybetti. Bu, her 40 dakikada bir çocuğun öldüğü anlamına geliyor.

Gazze Sağlık İdaresi'ne bağlı sahra hastaneleri direktörü Mervan el-Hams, yaşamını yitirenler arasında 16.278 çocuğun bulunduğunu, bunların 908'inin bebek, 311'inin ise doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybeden yenidoğanlar olduğunu belirtti.

El-Hams; İsrail'in Mart ayı başında geçiş noktalarını kapatmasının ardından temel sağlık hizmetlerinin aksadığını, bu yüzden insani krizin ciddi biçimde derinleştiğini vurguladı. Böylece binlerce çocuk ve hamile kadının tıbbi bakıma erişimi engellenerek bölgedeki durum daha da endişe verici bir hal aldı.

El-Hams ayrıca, İsrail'in altyapıyı hedef alması ve yardım girişlerini engellemesi nedeniyle pek çok çocuğun temiz içme suyuna ve yeterli beslenmeye ulaşamadığını, birçoğunun günde yalnızca bir yetersiz öğünle hayatta kalmaya çalıştığını ifade etti.

El-Hams ayrıca, binlerce çocuğun tahliye kamplarında temel ihtiyaçlarından yoksun yaşadığını ve hamile kadınların hastanelere ulaşmakta ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti.

İsrail ocak ayında Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sona erdikten sonra 2 Mart'ta Gazze'ye mal ve yardım girişini durdurmuştu. Anlaşmanın ikinci aşaması ise taraflar arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle hala hayata geçirilemedi.

Öte yandan, Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in pazartesi günü Gazze'nin çeşitli bölgelerinde evleri, araçları ve toplulukları hedef alan hava saldırılarında en az 54 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 52.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayıya, iki aylık ateşkes sona erdikten sonra, 18 Martta başlayan yeni saldırılarda öldürülen 2.500 Filistinli de dahil ediliyor.