Gazze'de 16.000 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de 16.000 Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze\'de 16.000 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in saldırılarında 16.278 çocuk öldü, sağlık hizmetleri derin bir krizde.

06.05.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE, 6 Mayıs (Xinhua) -- Gazzeli sağlık yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16.000'i aşkın çocuk hayatını kaybetti. Bu, her 40 dakikada bir çocuğun öldüğü anlamına geliyor.

Gazze Sağlık İdaresi'ne bağlı sahra hastaneleri direktörü Mervan el-Hams, yaşamını yitirenler arasında 16.278 çocuğun bulunduğunu, bunların 908'inin bebek, 311'inin ise doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybeden yenidoğanlar olduğunu belirtti.

El-Hams; İsrail'in Mart ayı başında geçiş noktalarını kapatmasının ardından temel sağlık hizmetlerinin aksadığını, bu yüzden insani krizin ciddi biçimde derinleştiğini vurguladı. Böylece binlerce çocuk ve hamile kadının tıbbi bakıma erişimi engellenerek bölgedeki durum daha da endişe verici bir hal aldı.

El-Hams ayrıca, İsrail'in altyapıyı hedef alması ve yardım girişlerini engellemesi nedeniyle pek çok çocuğun temiz içme suyuna ve yeterli beslenmeye ulaşamadığını, birçoğunun günde yalnızca bir yetersiz öğünle hayatta kalmaya çalıştığını ifade etti.

El-Hams ayrıca, binlerce çocuğun tahliye kamplarında temel ihtiyaçlarından yoksun yaşadığını ve hamile kadınların hastanelere ulaşmakta ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti.

İsrail ocak ayında Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sona erdikten sonra 2 Mart'ta Gazze'ye mal ve yardım girişini durdurmuştu. Anlaşmanın ikinci aşaması ise taraflar arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle hala hayata geçirilemedi.

Öte yandan, Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in pazartesi günü Gazze'nin çeşitli bölgelerinde evleri, araçları ve toplulukları hedef alan hava saldırılarında en az 54 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 52.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayıya, iki aylık ateşkes sona erdikten sonra, 18 Martta başlayan yeni saldırılarda öldürülen 2.500 Filistinli de dahil ediliyor.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 16.000 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:58:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de 16.000 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.