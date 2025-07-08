Gazze'de 18 Sağlık Merkezi Kapatıldı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana kendilerine bağlı 18 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı Gazze kentindeki Zeytun Kliniği'nin çevresine atılan top mermilerinin sağlık personeli ve hastaların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle faaliyetini durdurduğu belirtildi.

İsrail ordusunun yayımladığı sürgün emirleri sonrası Gazze'nin doğusundan çok sayıda Filistinlinin bölgeye gelmesinden sonra kliniğin binlerce hastaya hizmet verdiği kaydedildi.

Kliniğin kapılarını kapamasıyla binlerce Filistinlinin tedavi ve çocukların aşısı için uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarından bu yana dayattığı uygulamaları ve sürgün emirleri sonucunda derneğe ait 18 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 194 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.