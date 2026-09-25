Gazze'de 2 İsrail askeri, kullandıkları Atalef tipi dronun infilakı sonucu öldü

Gazze Şeridi'nde kullandıkları kamikaze dronun patlaması sonucu 2 İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7007. Taburdan 2 kıdemli çavuş rütbesinde yedek askerin Gazze'de öldüğü belirtildi.

Ölen askerlerin Nadav Kali (24) ve Ofek Moalem (23) olduğu aktarıldı.

İsrail basınındaki haberlere göre ise askerler, dün Gazze'nin kuzeyinde kullandıkları patlayıcı yüklü dronun bilinmeyen bir sebeple düşüp infilak etmesi sonucu öldü.

Askerlerin kullandığı dronun İbranice "yarasa" anlamına gelen, İsrail ordusu tarafından geliştirilen Atalef tipi FPV dron oldğu kaydedildi.

Kamikaze dronun kalkış sırasında askerlerin bulunduğu mevzinin içine düştüğü, askerlerin drona yaklaştığı sırada da patlamanın yaşandığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü hem kamikaze dronların hem de patlayıcı bırakan dronların uçurulmasına geçici olarak ara verildiği ifade edildi.