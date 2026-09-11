Gazze'de 22 bin hasta ve yaralı yurt dışına çıkarılmayı bekliyor - Son Dakika
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Gazze'de 22 bin hasta ve yaralı yurt dışına çıkarılmayı bekliyor

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, tedavi için yurt dışına çıkarılmayı bekleyen 22 bin hasta ve yaralı olduğunu belirtti. Sevabite, her gün 1000 hastanın çıkarılabilmesi için sınır kapılarının derhal açılması çağrısı yaptı.

Gazze'de tedavi için yurt dışına çıkarılmayı bekleyen 22 bin hasta ve yaralı olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'deki Times of Israel haber sitesinin, ateşkesin yürürlüğe girdiği ekim ayından bu yana yaklaşık 10 bin 500 kişinin Gazze'den ayrıldığı, 6 bin kişinin de geri döndüğü yönündeki haberini AA'ya değerlendirdi.

Sevabite, İsrail tarafından Gazze'ye giriş-çıkışlarla ilgili açıklanan rakamların çok yetersiz olduğunu ve insani ihtiyaçları asgari düzeyde bile karşılamadığını söyledi.

"Bu istatistikler, Gazze'deki acı gerçekliği örtbas etme çabası." diyen Sevabite, Gazze'den çıkması gereken 22 bin hasta ve yaralı olduğunu, bunlar arasında acıları her gün katlanarak artan binlerce çocuklar bulunduğunu vurguladı.

İsrail'i "insanları yavaş yavaş ölüme terk etme ve süreci kasıtlı olarak ağırdan alma" politikası izlemekle suçlayan Sevabite, her gün 1000 yaralı ve hastanın gerekli tedaviyi alabilmesi için sınır kapılarının derhal açılması gerektiğini dile getirdi.

Dışarıda olup Gazze'ye dönmeyi bekleyen yaklaşık 90 bin Filistinlinin taleplerinin karşılanması çağrısı yapan Sevabite, uluslararası toplum, Dünya Sağlık Örgütü ve BM kuruluşlarından, İsrail'i, sınır kapılarını "toplu cezalandırma aracı olarak" kullanmayı bırakmaya zorlamasını istedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Güncel, Medya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 22 bin hasta ve yaralı yurt dışına çıkarılmayı bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de 22 bin hasta ve yaralı yurt dışına çıkarılmayı bekliyor - Son Dakika
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