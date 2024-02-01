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Gazze'de 30 binden fazla kişi su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika
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Gazze'de 30 binden fazla kişi su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor

Gazze\'de 30 binden fazla kişi su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Nasır Tıp Kompleksi yakınında su, yiyecek, bebek maması ve ilaçtan yoksun yerinden edilmiş 30 binden fazla kişi bulunduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletlere acil müdahale çağrısında bulundu.

01.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:18
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Nasır Tıp Kompleksi yakınında su, yiyecek, bebek maması ve ilaçtan yoksun yerinden edilmiş 30 binden fazla kişi bulunduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Tıp Kompleksi yakınlarındaki okullara sığınan Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Kudra, Nasır Tıp Kompleksi yakınlarındaki okullara sığınan 30 binden fazla kişinin su, yiyecek, bebek maması ve ilaçtan yoksun olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, Birleşmiş Milletlere (BM) ve kurumlarına "yerinden edilenlerin yaşam ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için acil müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne su, gıda, ilaç, elektrik ve yakıt tedarikini kesmişti.

Kaynak: AA

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