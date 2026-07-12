Gazze'de 4 Yaşındaki Necva Hayat Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Gazze'de 4 Yaşındaki Necva Hayat Mücadelesi Veriyor

Gazze\'de 4 Yaşındaki Necva Hayat Mücadelesi Veriyor
12.07.2026 13:08
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Necva Haccac, Gazze'deki sağlık krizi nedeniyle yurt dışına tahliye edilmek için yardım bekliyor.

İsrail'in ağır saldırıları ve ablukası altında yaşam mücadelesi verilen Gazze Şeridi'nde, sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle tedavi edilemeyen 4 yaşındaki Necva Haccac, yaşamak için yurt dışına tahliye edilmeyi bekliyor

İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası, Gazze Şeridi'ndeki insani dramı her geçen gün daha da derinleştiriyor.

Saldırılarda hastanelerin hedef alınması, tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinin kesilmesi, en temel cerrahi müdahalelerin bile yapılmasını imkansız hale getirirken, bu durumdan en çok kronik hastalıkları olan çocuklar etkileniyor.

Yemek borusundaki doğumsal rahatsızlık nedeniyle beslenemeyen ve hayatta kalabilmek için karnına bağlanan bir tüpe mahkum olan 4 yaşındaki Gazzeli Necva Haccac, o çocuklardan sadece biri.

Gazze'nin güneyindeki sığınma kamplarında, zor şartlarda derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veren Necva, hastalığı sebebiyle akranları gibi ne yemek yiyebiliyor ne de oyun oynayabiliyor.

AA muhabirine konuşan acılı anne İslam Haccac, kızı Necva'nın doğduğu günden bu yana bu hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, Gazze'de yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle Necva'nın durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini vurguladı.

"Kızım normal şekilde yemek yemekten mahrum kaldı"

Kızının doğumundan itibaren içtiği sütü ve yediği her şeyi kustuğunu aktaran Anne Haccac, yaşanan çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Kızım doğduğundan beri bu sorunu yaşıyor. Kaç doktora gösterdiysek geçici teşhislerle bizi gönderdiler. Ancak Necva 4 yaşına geldiğinde kusmaları dayanılmaz bir hal aldı. Ne yese, ne içse anında çıkarıyordu. Vücudu besinsiz kaldığı için aylarca hastanede yaşamak zorunda kaldık ve kızıma sürekli kan nakli yapıldı."

Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail saldırılarıyla tamamen çökmesi sebebiyle kızına kapsamlı bir tedavi uygulanamadığını söyleyen anne, "Kızım şu an sadece karnına bağlanan geçici bir beslenme tüpü (PEG) sayesinde hayatta kalabiliyor. Yaşıtları gibi okula gitmekten, çocuklarla oynamaktan ve en önemlisi normal bir şekilde yemek yemekten mahrum kaldı. Bu durum onun psikolojisini de tamamen altüst etti." dedi.

Yaşamı, Gazze dışında yapılacak bir ameliyata bağlı

Necva'nın tamamen sağlığına kavuşabilmesi için yemek borusundaki daralmış bölgenin cerrahi müdahaleyle kesilip yeniden birleştirilmesi gerekiyor.

Ancak abluka altındaki Gazze'de bu çapta bir ameliyatı gerçekleştirecek ne tıbbi donanım ne de ilaç bulunuyor.

Dünya liderlerine ve uluslararası sağlık kuruluşlarına acil çağrıda bulunan anne İslam Haccac, şunları kaydetti:

"Tıp ekiplerinden, sağlık kuruluşlarından ve vicdan sahibi devletlerden kızımın elinden tutmalarını istiyorum. Kızımın bu ameliyata ihtiyacı var ve onun hayatı tamamen bu operasyonun yapılmasına bağlı. Eğer yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek. Necva'nın sesini duyun."

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak uyguladığı katı abluka nedeniyle Gazze'de binlerce hasta çocuk, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.

Tıbbi yetersizlikler ve engellemeler, tedavi edilebilir hastalıkları olan yüzlerce çocuğun hayatını doğrudan tehdit etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 4 Yaşındaki Necva Hayat Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

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