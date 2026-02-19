Gazze'de 5 Bin Polis Gücü Kurulacak

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nde 60 gün içinde 5 bin polis gücünün görevlendirileceğini açıkladı.

Şaas, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Gazze Şeridi'nin büyük bir yıkıma uğradığını vurgulayan Şaas, son derece zorlu şartlar altında olduklarını dile getirdi.

Dört ana başlığa odaklandıklarını ifade eden Şaas, "İlk öncelik güvenliğin yeniden sağlanması. 60 gün içinde 5 bin Gazzeli polisin eğitilmesi ve görevlendirilmesiyle tek otorite, tek yasa ve tek silah altında profesyonel sivil polis teşkilatı kurulacak." dedi.

İkinci önceliklerinin ekonomik faaliyetlerin canlandırılması olduğunu belirten Şaas, özellikle gençler başta olmak üzere Gazze'de istihdam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şaas, üçüncü olarak acil yardım çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, son olarak da elektrik, su, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimin yeniden tesis edilmesinin geldiğini aktardı.

Şaas, konuşmasının sonunda Trump'ı "barışı sağlayan" olarak nitelendirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamada, polis gücü kurulacağı belirtilerek bunun için ilan açıldığı duyurulmuştu.