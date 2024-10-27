Gazze'de 5 gazeteci hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 5'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda, sunucu ve program yapımcısı Nadya Imad es-Seyyid ile radyo kanallarında gazeteci olarak çalışan Abdurrahman Semir et-Tanani'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylelikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir günde 5 gazeteci hayatını kaybetmiş oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı ise 182'ye yükseldi.

İsrail savaş uçakları bugün, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı "Esma" okuluna saldırı düzenlemişti.