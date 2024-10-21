Gazze'de 5 Gün Sonra Kurtarma

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- Gazze'de enkaz altındaki kadın 5 gün sonra kurtarıldı

GAZZE - Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında evi bombalanan bir kadın, 5 gün sonra sivil savunma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 381 gündür devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Tal al-Hawa Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda yıkılan bir evin enkazından 5 gün sonra bir kadın sivil savunma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Sivil savunma ekipleri, kadının enkazdan çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.