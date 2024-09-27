HAN YUNUS, 27 Eylül (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kimliği belirsiz cenazeler bir mezara naklediliyor, 26 Eylül 2024.
Gazze'deki sağlık yetkilileri Çarşamba günü İsrail tarafından kimliği belirsiz 88 Filistinlinin cenazesini teslim aldıklarını bildirdi.
İsrail tarafı cesetlerin kimlikleri, çıkarıldıkları yerler veya ölüm zamanları hakkında herhangi bir bilgi vermedi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Kimliği Belirsiz 88 Cenaze Teslim Alındı - Son Dakika
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