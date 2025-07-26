Gazze'de Açlık Felaketi: 127 Ölü

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 127'ye çıktığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor." diyen Berş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişinin daha açlık kaynaklı yaşamını yitirdiğini aktardı.

Berş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 85'i çocuk 127'ye yükseldiğini kaydetti.

Filistinli yetkili, "Bu sayılar gerçek bir insani felaketi gösteriyor, çocukların yaşam hakkı sessizce ellerinden alınıyor." dedi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını engellediğine işaret eden Berş, "Yiyecekler sınır kapılarında bekletiliyor, yardımlar engelleniyor ve uluslararası toplum utanç verici sessizliğini sürdürüyor. Bu yavaş ölüme son verin." ifadelerini kullandı.

Berş, sınır kapılarının açılması ve "çok geç olmadan Gazze'nin kurtarılması" çağrısında bulundu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 676 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 965 kişi de yaralandı.