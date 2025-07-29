Gazze'de Açlık Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle büyük bir insanlık felaketine yol açtığı, sadece dün açlıktan 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verildiğini savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşması için uluslararası kuruluşlar ile ABD ve Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapıldığı iddia edildi.

Gazze Şeridi'nde her gün 10.00 ila 20.00 saatleri arasında nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelere saldırıları durdurduğunu öne süren İsrail, 06.00 ila 23.00 saatleri arasında yardım konvoylarının güvenli geçişini sağlayacak güvenli güzergahlar belirlediğini iddia etti.

Açıklamada, dün açlıktan 14 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'ye, gıda, su ve ilaç dahil olmak üzere önemli miktarda insani yardımın girmesine izin verildiği savunuldu.

Tel Aviv yönetiminin uygulamalarına bütün dünyanın tepki göstermesine neden olan felaket görüntülerinin, gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147'ye yükseldi.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 821 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 851 kişi de yaralandı.