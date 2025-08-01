Gazze'de Açlık Felaketi - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Felaketi

01.08.2025 20:23
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İsrail'in ablukası altındaki Gazze, açlık eşiğinde yaşam mücadelesi veriyor; dünyada yankı buldu.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze kıtlığın eşiğinde yaşam mücadelesi verirken Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin kadrajına yansıyan Filistin'deki insani kriz, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İsrail ordusunun şiddetli saldırılarının yanı sıra yardım girişini kısıtlayarak açlığa mahkum ettiği Gazze'deki on binlerce kişi, açlık yüzünden hayattan koparılıyor.

AA'nın Gazze'deki insani krizi gözler önüne serdiği kareleri, dünya basınında birçok önemli ajans tarafından manşetlere taşındı.

Dünya basınının önde gelen yayın kuruluşlarından TIME dergisi, bu haftaki kapağında AA foto muhabirlerinden Ali Jadallah'ın İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çektiği fotoğrafı kullandı.

TIME dergisi, Jadallah'ın Gazze'de devam eden açlık felaketine ilişkin fotoğrafını, "Gazze trajedisi" yorumuyla kapağına taşıdı.

Daily Express, The Atlantic, BBC, Time, NPR, The Week, Politico gibi önde gelen uluslararası basın kuruluşları Gazze'deki açlığı ve mağduriyeti AA fotoğrafları yardımıyla işledi.

Politico haber sitesinde, bir engelin ardında pişen sıcak yemeklerden ellerindeki kaplara alabilmek için bekleyen onlarca kişinin görüldüğü, AA foto muhabiri Ahmed Jidah Ibrahim Al-Arini tarafından çekilen fotoğraf yer aldı.

AA'nın çektiği karelere geniş yer veren CNN, New York Post, Guardian, Daily Express ve Daily Mirror gibi dünya basınının önde gelen basın kuruluşları, açlıktan halsiz düşmüş oğlunu kucağında tutan bir annenin yaşadıklarını sayfalarına taşıdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de açlık sebebiyle hayatını kaybeden çocuğunu kefene sarılmış halde taşıyan bir babanın içinde bulunduğu çaresiz durumu gözler önüne seren AA fotoğrafını kullandı.

Daily Mirror gazetesinin "Gazze'deki felaket" ifadesiyle manşete taşıdığı karede, ellerinde kaplarla ağlayan kadınlar ve çocuklar, gıda yardımı beklerken görüntülendi.

İspanyol El Pais gazetesi, yardım için bekleyen kız ve erkek çocuğunun ağladığı anların yansıdığı kareyi kullanırken, CNN'in "Gazze'de açlık" başlığıyla yer verdiği AA fotoğraflarında ise un çuvalını sırtlayan Gazzeliler görüntülendi.

NBC News'in haberinde, yardım sırasında bir kap çorba için bekleyen onlarca kadın ve çocuk kayıtlara geçerken BBC, un çuvalı taşıyan bir erkek çocuğun yaşadığı zorlukları anlatan kareye yer verdi.

AA kareleri, Gazze'deki açlığı dünyaya duyuruyor

ABD basınından Los Angeles Times, The Wall Street Journal gibi basın kuruluşları, Gazze'deki açlığı okuyucularına AA kareleriyle aktardı.

Financial Times da Gazze'deki çocukların yüzleştiği açlığı anlatmak için AA karelerini seçerken Ahmed Jidah Ibrahim Al-Arini fotoğraflarına yer verdi.

The Guardian, Gazze'de yardımlara ulaşmak isteyen halkı AA fotoğrafıyla gösterirken CNN de AA fotoğrafçısı Jadallah'ın karesiyle, yardım bekleyen Gazzelileri dünyaya duyurdu.

CBS News'in manşetinde ise sırtında un çuvalı taşıyan Gazzeli, AA karesiyle manşetlere taşındı.

ABD merkezli NBC News, Gazze'de küçük çocukların açlığını, 5 yaşındaki Lana Salih Juha'nın AA tarafından çekilen fotoğrafı ve yine AA'nın gıda sırasında bekleyen halkın görüldüğü karesiyle okuyucularına duyurdu.

Le Temps de Jadallah'ın gıda yardımı bekleyen Gazzelileri fotoğrafladığı kareyle Gazze'deki zulmü okuyucularına gösterdi.

ABD merkezli NBC News, Gazze'de küçük çocukların açlığını, 5 yaşındaki Lana Salih Juha'nın AA tarafından çekilen fotoğrafı ve yine AA'nın gıda sırasında bekleyen halkın göründüğü karesiyle okuyucularına duyurdu.

AA'nın Gazze'deki açlık ve çaresizliği net bir biçimde ortaya koyduğu fotoğraf karelerine https://anadoluimages.com/Search'collection=4391866 adresinden erişilebiliyor.???????

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk, 159 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Anadolu Ajansı, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Ajans, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Felaketi - Son Dakika

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